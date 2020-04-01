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60% українців мають заощаджень лише на місяць

Середа, 1 квітня 2020, 15:15
60% українців мають заощаджень лише на місяць

Більше половини громадян України майже не мають заощаджень і без роботи їхніх коштів вистачить менше, ніж на місяць життя.

Джерело: опитування групи "Рейтинг", проведене з 25 до 30 березня

Деталі: Майже 60% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

16% респондентів зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2-ох місяців.

7% матиме, на що жити, до 3-ох місяців, 6% - до півроку, 3% – до року і більше.

 

При цьому дві третини опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% продовжують працювати у "звичному режимі" й після запровадження обмежень, 29% – працюють дистанційно, 32% – перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% – втратили роботу.

 

При цьому майже 80% респондентів переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза.

Більше двох третин схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають через те, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають).

Ще 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, тоді як три чверті не хвилюються через це.

Довідково: Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування двома хвилями (I хвиля: 25-27 березня – 1000 респондентів, ІІ хвиля: 28-30 березня – 1000 респондентів), опитавши по тисячі осіб віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Це були телефонні інтерв'ю (метод CATI – computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності – до 4%.

Олена Рощенко, УП
Теми: соціологіягрошікарантинекономіка
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