Кадиров з 5 квітня закриває Чечню на в'їзд і виїзд

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Середа, 1 квітня 2020, 17:31

Глава республіки Чечня Рамзан Кадиров заявив, що з 5 квітня закриває Чечню на в'їзд і виїзд, а всі, хто хоче повернутися, повинні це зробити до неділі.

Джерело: прямий ефір Instagram Рамзана Кадирова, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Усі, хто хоче повернутися, повинні це зробити до 5 квітня. Після цього нікого не запустимо, крім продовольчих і медичних перевезень. Ми приступимо до санітарної очистки населених пунктів".

Деталі: За його словами, після 5 квітня всі адміністративні кордони Чечні будуть закриті в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

Передісторія: 

  • Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.

Теми: Чечня Кадиров коронавірус Covid-2019


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