Кадиров з 5 квітня закриває Чечню на в'їзд і виїзд
Середа, 1 квітня 2020, 17:31
Глава республіки Чечня Рамзан Кадиров заявив, що з 5 квітня закриває Чечню на в'їзд і виїзд, а всі, хто хоче повернутися, повинні це зробити до неділі.
Джерело: прямий ефір Instagram Рамзана Кадирова, російське видання ТАСС
Пряма мова: "Усі, хто хоче повернутися, повинні це зробити до 5 квітня. Після цього нікого не запустимо, крім продовольчих і медичних перевезень. Ми приступимо до санітарної очистки населених пунктів".
Деталі: За його словами, після 5 квітня всі адміністративні кордони Чечні будуть закриті в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.
Передісторія:
- Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.