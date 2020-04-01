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Уряд оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус

Середа, 1 квітня 2020, 17:35
Уряд оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус

Кабінет міністрів оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус і примусової госпіталізації.

Джерело: постанова Кабміну №245 від 25 березня, опублікована на "Урядовому порталі"

Деталі: Згідно з документом, заклади охорони здоров’я мають право здійснювати:

- обов’язкове медичне обстеження осіб, які мали контакт із хворими на COVID-19 або мають симптоми, якщо вони відмовляються від медичного обстеження;

- обов’язкову госпіталізацію, призначати самоізоляцію хворим на COVID-19 або тим, хто має симптоми, якщо вони відмовляються від госпіталізації або самоізоляції;

- обов’язкову госпіталізацію дітей осіб, визнаних недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано із COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих;

- направлення вищезазначених осіб на обов’язкове медичне обстеження та/або госпіталізацію, а також самоізоляцію здійснюється закладами охорони здоров’я та фізособами-підприємцями, які надають первинну меддопомогу;

- особи, яким призначено самоізоляцію, зобов’язані неухильно виконувати рекомендації лікарів;

- поліція за клопотанням закладів охорони здоров’я здійснює супроводження транспортних засобів, а також супроводження аварійно-рятувальної та іншої спецтехніки під час доставлення вищезазначених осіб для обов’язкового обстеження та госпіталізації;

- обов’язкова госпіталізація припиняється за рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, закладом охорони здоров’я, в якому перебуває хворий на COVID-19;

- поліція та Нацгвардія забезпечують охорону публічної безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів, на яких здійснюються заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації та перебування вищезазначених осіб на обов’язковому карантині.

У своїй постанові уряд доручив МОЗу до 1 квітня розробити та затвердити:

- порядок обов’язкової госпіталізації осіб із COVID-19 і які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на самоізоляції;

- порядок обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз або підозру на COVID-19, та контактних осіб.

Центральним органам виконавчої влади доручено:

- разом з органами місцевого самоврядування та закладами охорони здоров’я надавати спеціалізовані санітарні транспортні засоби для перевезення вищезазначених осіб до закладів охорони здоров’я;

- разом з органами місцевого самоврядування забезпечити соціальний супровід осіб, які перебувають на самоізоляції, особливо вразливих категорій громадян.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусКабінет міністрівCovid-2019
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