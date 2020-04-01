Понад 600 українців померли від грипу і пневмонії в січні – Держстат

У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа, що майже на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики

Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.

У перший місяць поточного року найбільше таких випадків було зафіксовано в Дніпропетровській області - 59, у Києві - 58, у Запорізькій - 57, У Харківській - 48.

Найменша кількість смертей від грипу та пневмонії в перший місяць року була зафіксована в Івано-Франківській області - 4, а також в Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях - по 9 відповідно.

Для порівняння, в січні 2019 року найвища смертність від грипу та пневмонії була зафіксована в Києві - 99 осіб, у Дніпропетровській області - 88, у Запорізькій - 71, в Харківській - 66, в Донецькій - 66, в Чернігівській - 55, в Київській - 54.

Найменше життів в 2019 році пневмонія забрала в Івано-Франківській області - 56, Тернопільській - 88.