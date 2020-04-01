Судді повідомляють про спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО – ЗМІ

Слідчі судді районних судів Києва повідомили про можливий спалах коронавірусу COVID-19 в Лук'янівському СІЗО столиці.

Джерело: Судово-юридична газета

Деталі: За їхніми словами, протягом останнього тижня у ряду осіб, доставлених з СІЗО в суди для вирішення різних питань, спостерігається різке погіршення стану здоров'я, а також симптоми, зовні характерні для COVID-19.

З урахуванням ситуації, що склалася, судді поставлені в складне становище, оскільки не зовсім ясно, як реагувати на такий стан справ, з урахуванням незадовільного медичного забезпечення в СІЗО і відсутність там відповідного тестування і діагностики коронавірусу.

Як правило, людей доставляють у суди без засобів індивідуального захисту, і навіть захисні маски їм видаються вже прямо в судах із запасів слідчих суддів.

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