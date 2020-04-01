Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Судді повідомляють про спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО – ЗМІ

Середа, 1 квітня 2020, 18:57
Судді повідомляють про спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО – ЗМІ

Слідчі судді районних судів Києва повідомили про можливий спалах коронавірусу COVID-19 в Лук'янівському СІЗО столиці.

Джерело: Судово-юридична газета

Деталі: За їхніми словами, протягом останнього тижня у ряду осіб, доставлених з СІЗО в суди для вирішення різних питань, спостерігається різке погіршення стану здоров'я, а також симптоми, зовні характерні для COVID-19.

З урахуванням ситуації, що склалася, судді поставлені в складне становище, оскільки не зовсім ясно, як реагувати на такий стан справ, з урахуванням незадовільного медичного забезпечення в СІЗО і відсутність там відповідного тестування і діагностики коронавірусу.

Як правило, людей доставляють у суди без засобів індивідуального захисту, і навіть захисні маски їм видаються вже прямо в судах із запасів слідчих суддів.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

"Українська правда" у Threads

Теми: СІЗОкоронавірусепідеміякарантинсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
СІЗО
Кримська татарка Умерова, яку утримує Росія, написала листа із СІЗО
Ще один російський топменеджер помер за загадкових обставин – росЗМІ
Ліквідація Татарського: Трепову відправили в СІЗО на два місяці
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: