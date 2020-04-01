Зеленський порівняв коронавірус із "Чорнобилем"

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Середа, 1 квітня 2020, 19:09

Президент Володимир Зеленський вчергове закликав не нехтувати загрозою коронавірусу.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Дорогі громадяни! Я вкотре прошу вас подорослішати! Знаєте є відомий факт, як після аварії на Чорнобильскій АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстацію. Ніхто тоді не боявся, бо ж "радіація невидима".

Так от - коронавірус теж невидимий. Більше того, ми нікого не збираємо, а навпаки благаємо вас залишатися вдома. Пляжі ніхто не вкраде і пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки - почекають. А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це! Ми українці. Ми вистоїмо і обов'язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, в парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатись. А поки - залишаємось вдома".



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