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Медикам, що борються з COVID-19, збільшили зарплату – МОЗ

Середа, 1 квітня 2020, 19:18
Медикам, що борються з COVID-19, збільшили зарплату – МОЗ

Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі МОЗ

Пряма мова: "Наказом, який підписав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата".

Деталі: Доплата діятиме на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 

Нагадаємо:

31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Українська правда

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Теми: коронавірусзарплатимедицина
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