Як у НАТО: в Україні хочуть скасувати 17 генеральських посад

До Верховної Ради подано законопроєкт про реформу генеральських звань, в процесі якої у війську скоротиться 17 генеральських посад.

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, якого цитує пресслужба Міноборони

Деталі: У країнах НАТО є однозірковий генерал (бригадний), двозірковий, тризірковий, чотиризірковий, або повний генерал. У більшості держав Альянсу, але не в усіх, двозірковий генерал – це генерал-майор, тризірковий генерал в іноземних колег – це генерал-лейтенант. Але, наприклад, Польща має національні особливості системи звань: Generał brygady, Generał dywizji, Generał broni, Generał і Marszałek Polski. Звання "маршал" є і в арміях Франції, Великої Британії.

Пряма мова Хомчака: "Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий – генерал-хорунжий, тризірковий – генерал-поручник, і чотиризірковий-генерал. На жаль, не всі депутати до військових готові дослухатися, але ми продовжуємо переконувати: ця пропозиція базується як на нашій історичній спадщині, так і на світовій практиці.

У багатьох країнах-партнерах є і національні найвищі військові звання (не за посадою), як, повторююсь, у Польщі, США й не лише. І ми теж подали пропозицію: за особливі військові заслуги перед Україною, присвоювати найвище генеральське звання – "генерал армії України". Бригадні генерали у нас будуть на тих посадах, на яких нині однозіркові генерали. Дехто помилково вважає, що генеральське звання присвоюватимуть комбригам".