Епідемія в Італії: кількість смертей за добу знизилася, нових випадків побільшало

7702 перегляди
Середа, 1 квітня 2020, 19:56

В Італії вперше за кілька днів знизилася кількість померлих від коронавірусу: за останню добу померли 727 осіб, це майже на сто менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corierra dela Serra.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу в Італії становить 13 155 осіб.

В той же час, у порівняння з попередніми двома днями дещо зросла кількість нових хворих – 4782 за останню добу.

Від початку епідемії в Італії 1110 574 людини заразились коронавірусом. Цифра включає тих, хто помер, і тих, хто вилікувався.

Всього в країні 80572 поточних випадків зараження. З них 28 403 госпіталізованих пацієнтів із симптомами; 4035 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Читайте також: В центрі епідемії: як переживають коронакризу українські мігранти в Італії.

Теми: Італія коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: Аваков пропонує допомогти Італії спиртом 1 квітня 2020, 14:00
Lamborghini почала виробляти медичні маски 1 квітня 2020, 00:50
На Буковині лікується заражений коронавірусом італієць 31 березня 2020, 23:42
Усі новини
Головні новини
На Франківщині померли 5 людей з коронавірусом: 2-є у перинатальному центрі
Зеленський попередив українців за кордоном: Без обсервації повернення неможливе
Попри заборону в Києві відкрили ринок, в КМДА відреагували
Уряд оприлюднив умови примусового обстеження на коронавірус
Усі новини
думка

Чи могли ви вже перехворіти на коронавірус раніше?

історії

Знайдіть чим зайнятися: хобі відомих та успішних людей