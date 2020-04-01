Епідемія в Італії: кількість смертей за добу знизилася, нових випадків побільшало

В Італії вперше за кілька днів знизилася кількість померлих від коронавірусу: за останню добу померли 727 осіб, це майже на сто менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corierra dela Serra.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу в Італії становить 13 155 осіб.

В той же час, у порівняння з попередніми двома днями дещо зросла кількість нових хворих – 4782 за останню добу.

Від початку епідемії в Італії 1110 574 людини заразились коронавірусом. Цифра включає тих, хто помер, і тих, хто вилікувався.

Всього в країні 80572 поточних випадків зараження. З них 28 403 госпіталізованих пацієнтів із симптомами; 4035 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

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