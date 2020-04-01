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У Чехії маски для пірнання перетворюють на респіратори для боротьби з коронавірусом

Середа, 1 квітня 2020, 19:50

Чеські вчені перетворили маски для снорклінгу, доступні в місцевих магазинах спортивних товарів, на захисні респіратори для лікарів, які борються з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Команда з Чеського технічного університету (CVUT) додала до масок для пірнання фільтри військового рівня. У місцевих магазинах така маска коштує приблизно 600 крон ($24).

За словами дослідників, випробування показали, що модернізовані маски перевершили захист респіраторів FFP3, які вважаються одними з найбільш якісних фільтрів.

"Ми віддаємо маски в лікарні в Празі і в інших місцях. Ми вже зробили 2200 штук, і на цьому тижні плануємо ще 10 000", - сказав президент CVUT Войтех Петрачек.

Станом на середу в Чехії зафіксовано 3330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, в результаті хвороби померли 32 людини.

Нагадаємо, 25 березня Міністерство охорони здоров’я Чехії розширило запроваджені урядом заходи, спрямовані на запобігання поширення коронавірусу.

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