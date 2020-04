У Чехії маски для пірнання перетворюють на респіратори для боротьби з коронавірусом

Чеські вчені перетворили маски для снорклінгу, доступні в місцевих магазинах спортивних товарів, на захисні респіратори для лікарів, які борються з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Команда з Чеського технічного університету (CVUT) додала до масок для пірнання фільтри військового рівня. У місцевих магазинах така маска коштує приблизно 600 крон ($24).

