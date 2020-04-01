Зеленський і Ердоган обговорили постачання респіраторів і захисних костюмів Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.

Про це він сказав у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт глави держави.

"Співрозмовники обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі та заходи, які вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян. Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною стосовно боротьби з пандемією та її наслідками", - йдеться у повідомленні.

Президенти також обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні у зв’язку із забороною в’їзду до Туреччини. Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде розв’язана.

"Глава Української держави подякував за послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України, засудження незаконної анексії Криму, а також за підтримку кримських татар. У цьому зв’язку президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі 3 лютого цього року, зокрема щодо будівництва житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму", - зазначили в Офісі президента.