В Одеській області весь день палає національний природний парк
Середа, 1 квітня 2020, 20:55
На території Нижньодністровського національного природного парку від ночі 1 квітня триває пожежа.
Джерело: ДСНС Одеської області, Facebook сторінка парку
Деталі: Займання відбулося ще вночі, у районі 43-45 км траси Одеса – Рені.
Вранці полум’я вже стіною рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти села Маяки.
Близько 13.00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси.
Працівники Нижньодністровського НПП власними силами намагалися загасити вогонь, але їм навіть разом із рятувальниками це не вдалося. "Вигоріли великі площі", повідомляють у парку.
Як повідомили УП у пресслужбі національного природного парку, за Дністровським лиманом досі "видно заграву".
Українська правда