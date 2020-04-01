В Одеській області весь день палає національний природний парк

На території Нижньодністровського національного природного парку від ночі 1 квітня триває пожежа.

Джерело: ДСНС Одеської області, Facebook сторінка парку

Деталі: Займання відбулося ще вночі, у районі 43-45 км траси Одеса – Рені.

Вранці полум’я вже стіною рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому березі річки, навпроти села Маяки.

Близько 13.00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси.

Працівники Нижньодністровського НПП власними силами намагалися загасити вогонь, але їм навіть разом із рятувальниками це не вдалося. "Вигоріли великі площі", повідомляють у парку.

Як повідомили УП у пресслужбі національного природного парку, за Дністровським лиманом досі "видно заграву".