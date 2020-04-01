Розвідка США впевнена, що Китай приховував масштаби коронавірусу – ЗМІ

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Середа, 1 квітня 2020, 21:46

Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.

Джерело: Bloomberg з посиланням на передану Білому дому доповідь американської розвідки

Деталі: Відомо, що доповідь була передана в Білий дім минулого тижня.

Чиновники попросили не називати їх імена, тому що звіт є секретним, і вони відмовилися деталізувати його зміст. Але головне, за їхніми словами, публічна звітність Китаю за страховими випадками і смертями навмисно неповна. Дві офіційні особи заявили, що в доповіді робиться висновок про те, що цифри Китаю є підробленими.

У Bloomberg нагадують, що за даними Університету Джонса Гопкінса, Китай повідомив про 82 тис. інфікованих та 3,3 тис. летальних випадків, в той час, як в США виявлено 189 тис. випадків зараження і більше 4 тис. смертей.

Теми: коронавірус США Китай розвідка


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