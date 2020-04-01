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Зеленський підписав антикризовий закон для полегшення умов карантину

Середа, 1 квітня 2020, 21:50
Зеленський підписав антикризовий закон для полегшення умов карантину

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX, який парламент ухвалив 30 березня 2020 року".

Деталі: Документ передбачає додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих на COVID-19, а працівникам соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, котрі перебувають удома, – до 100% заробітної плати.

Крім того, уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари.

Закон також передбачає, що операції з увезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняється від сплати ПДВ.

Закон дасть змогу також вирішити питання із забезпеченням антисептиками – встановлено нульовий акциз та спрощено адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів. 

Документом передбачено й виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину.

Крім того, спрощується оформлення дистанційної роботи – працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати. Всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично – громадянам не потрібно наражати себе на небезпеку та з’являтися у відповідні установи.

Також передбачена заборона підвищувати відсоткові ставки за всіма кредитними договорами. А споживчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від штрафів та пені.

Документом передбачено також збільшення лімітів для груп платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців: перша група – з 300 тис. до 1 млн грн, друга група – з 1,5 млн до 5 млн грн, третя група – з 5 млн до 7 млн грн.

 
Інфографіка пресслужби Верховної Ради

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Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт №3275. За це рішення проголосували 312 депутатів.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкоронавірусзаконодавствокарантин
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