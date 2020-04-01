Кількість смертей від COVID-19 збільшилася більш ніж удвічі – глава ВООЗ

Кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в світі наближається до одного мільйона чоловік.

Джерело: гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гебреісуса: "За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо майже експоненціальне зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, який проник майже в кожну країну".

Деталі: Гебреісус висловив стурбованість у зв'язку зі "стрімким зростанням і глобальним поширенням інфекції".

Він додав, що "кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж вдвічі", і найближчим часом кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусом, збільшиться до 50 тис.

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