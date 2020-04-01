Кількість смертей від COVID-19 збільшилася більш ніж удвічі – глава ВООЗ

8071 перегляд
Середа, 1 квітня 2020, 22:30

Кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в світі наближається до одного мільйона чоловік.

Джерело: гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гебреісуса: "За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо майже експоненціальне зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, який проник майже в кожну країну".

Деталі: Гебреісус висловив стурбованість у зв'язку зі "стрімким зростанням і глобальним поширенням інфекції".

Він додав, що "кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж вдвічі", і найближчим часом кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусом, збільшиться до 50 тис.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус епідемія здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні вже майже 800 заражень коронавірусом: рекордний стрибок за добу 1 квітня 2020, 22:13
Зеленський підписав антикризовий закон для полегшення умов карантину 1 квітня 2020, 21:50
Розвідка США впевнена, що Китай приховував масштаби коронавірусу – ЗМІ 1 квітня 2020, 21:46
Усі новини
Головні новини
В Україні вже майже 800 заражень коронавірусом: рекордний стрибок за добу
Зеленський підписав антикризовий закон для полегшення умов карантину
В Одеській області весь день палає національний природний парк
Епідемія в Італії: кількість смертей за добу знизилася, нових випадків побільшало
Усі новини
психологія

Як зменшити рівень стресу: 6 простих способів

думка

Чи могли ви вже перехворіти на коронавірус раніше?