Кількість заражень COVID-19 у світі наближається до мільйона

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Четвер, 2 квітня 2020, 04:30

Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисяч випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше заражень зафіксували у США – 213 372. Там же від COVID-19 за різними даними померли від 4,7 до 5,1 тисяч осіб. Успішно побороли хворобу 8474 людини.

Після США, за кількістю виявлених випадків, слідує Італія. Там підтвердили 110 574 зараження, із них 13 155 смертей та 16 874 осіб, які вилікувались.

В Іспанії зареєстрували 104,1 заражень, в Китаї – 82,3, у Німеччині – 77,8, у Франції – 57,7, в Ірані – 47,5 та майже 30 тисяч інфікувань у Великій Британії.

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Українська правда
Теми: коронавірус


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