Перший випадок коронавірусу виявили в Збройних силах

3311 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 10:15

У Збройних силах України виявили перший випадок захворювання на коронавірус: у лікарки Хмельницького військового госпіталю.

Джерело: командування медичних сил Збройних Сил України

Дослівно: "На 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19".

Деталі: Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану її госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР у неї діагностували захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Зазначається, що хвора отримує лікування згідно з протоколами МОЗ України, стан здоров’я задовільний.

У госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 02.04.2020 заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Додатково: На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 72 особи.

Теми: коронавірус армія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: в Україні побільшало хворих на COVID-19, 20 смертей 2 квітня 2020, 10:09
В ОРДО на коронавірус захворіла дитина 2 квітня 2020, 10:08
Російська "гумдопомога" для США виявилась платною 2 квітня 2020, 09:48
Усі новини
Головні новини
Венедіктова визначилася зі ще одним заступником
На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА
На Херсонщині три нових випадки коронавірусу, один – летальний
СБУ провела обшуки у лабораторії Пальчевського
Усі новини
здоров'я

Спростовуємо міфи щодо препаратів та профілактики коронавірусу

безпека

Чи треба збривати бороду в час коронавірусу