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МОЗ: Працівникам "швидких" теж збільшать оклад утричі

Четвер, 2 квітня 2020, 11:59
МОЗ: Працівникам швидких теж збільшать оклад утричі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що фельдшери та водії швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, яким буде збільшено оклади втричі.

Джерело: пост МОЗ у Telegram

Пряма мова: "У списку спеціальностей є зокрема і всі посади "екстренки" – у пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності".

Деталі: За словами Степанова, медики "швидкої" є у переліку, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо.

Він додав, що ця інформація упродовж дня з’явиться на сайті МОЗ.

Що було раніше: 1 квітня у МОЗ повідомили, що за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів. 

31 березня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірусмедициназарплати
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