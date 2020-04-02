Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: у Британії лікарям надали право вирішувати, кого рятувати у першу чергу

Четвер, 2 квітня 2020, 12:16

Згідно з новими рекомендаціями, британські лікарі будуть самі вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування.

Про це йдеться у порадах Британської медичної асоціації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Документ попереджає, що рішення про видачу дефіцитних ресурсів, таких як апарати штучної вентиляції легень, можуть визначати, чи буде велика кількість пацієнтів отримувати життєво необхідне лікування чи ні.

Згідно з новими рекомендаціями, лікарі зіткнуться з рішеннями, "які означають, що деяким пацієнтам може бути відмовлено в інтенсивній терапії, яку вони отримали б у разі відсутності пандемії".

"Медичні працівники можуть бути змушені відмовитися від лікування деяких пацієнтів, щоб забезпечити лікування інших пацієнтів з більш високою ймовірністю виживання", - йдеться в документі.

"Це може включати в себе відмову від лікування у людини, стан якої стабільний або навіть покращується, але яка має гірший прогноз, ніж у іншого пацієнта, якому потрібен той же ресурс" – сказано в рекомендаціях.

Зазначається, що під час піку пандемії лікарям, можливо, доведеться оцінювати право людини на лікування на основі "здатності швидко отримувати користь" від нього.

Як повідомлялося, кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, за добу зросла на 563 і це найбільший щоденний показник з початку епідемії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: