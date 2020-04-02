У Берліні політик навмисно заразився коронавірусом, щоб отримати імунітет

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Четвер, 2 квітня 2020, 13:13

Мер одного з районів Берліна "майже навмисно" заразився коронавірусом, щоб отримати імунітет і не заражати інших.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

53-річний Стефан фон Дассель розповів, що підхопив коронавірус, коли навмисно залишився в карантині зі своєю партнеркою, яка заразилася в Швейцарії.

"Я заразився майже навмисно, щоб отримати імунітет і пізніше не заражати інших" - пояснив чоловік.

"Я хворів довше, ніж думав. Я думав, що три дні прохворію і отримаю імунітет, а потім вже не зможу підхопити вірус і не буду заражати інших. Але все виявилося набагато гірше, ніж я міг собі уявити" - сказав мер центрального району Берліна.

Він виправдовується за те, що дозволив собі підхопити вірус, який може бути смертельним навіть для молодих людей і тих, у кого немає інших захворювань, стверджуючи, що тепер він зможе продовжувати працювати, в той час як інші працівники місцевих органів влади можуть бути хворі.

Фон Дассель сказав, що вважає свою хворобу "внеском" у досягнення довгострокової мети згладжування кривої поширення інфекції.

Його дії суперечать рекомендаціям чиновників охорони здоров'я, які кажуть, що люди повинні практикувати соціальне дистанціювання, щоб уповільнити поширення вірусу і не перевантажувати медичні служби.

Нагадаємо, у Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби досягла 73522 випадків.

Теми: Європа Німеччина


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