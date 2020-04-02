Лукашенко: Білорусь підтримує інтеграцію з РФ, але без імперських замашок

Білорусь не відмовляється від жодного пункту договору про створення Союзної держави з Росією, але наполягає на рівних умовах.

Джерело: президент країни Олександр Лукашенко, якого цитує державне інформагентство "Белта"

Пряма мова: "Договір існує. І ми ніколи від нього не відмовлялися. Ми готові йти за цим договором, але залізобетонний принцип - рівні умови для людей, підприємств, держав. Зараз все порушено, а коронавірус порушив і останнє, найголовніше".

Деталі: Лукашенко заявив, що Росії слід було хоча б порадитися, попередити білоруську сторону про закриття кордонів. Він наполягає, що в Білорусі ситуація з коронавірусом була і залишається значно кращою, ніж у Росії.

Він ще раз підкреслив, що білоруська сторона ні від чого не відмовляється, і нагадав, що договір передбачав створення рівних умов для громадян, підприємств і двох держав в цілому.

Пряма мова: "Якщо Росія сьогодні, відмовившись від цих імперських замашок (ми - великі, а ви - малі), готова на це, давайте вести переговори, давайте будемо визначатися".

Нагадаємо: Інформація про коронавірус у Білорусі надходить суперечлива: 2 квітня Міністерство охорони здоров'я республіки повідомило в МНС, що в Білорусі зареєстровано 215 випадків зараження коронавірусом. Помер один чоловік. Одужали 53 людини.

Водночас ще 1 квітня повідомлялось про дві смерті.

Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.

Довідково: Союзна держава - конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організовуваним єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Спершу 2 квітня 1996 року було підписано угоду про створення "глибоко інтегрованої політично та економічно" Спільноти Росії і Білорусі.

Далі у 1997 році цю спільноту було перетворено на Союз Білорусі та Росії. В обох угодах йшлося про збереження державного суверенітету обох сторін, але узгодження зовнішньої політики, а також глибоку економічну інтеграцію і навіть, відповідно до Статуту та Договору про Союз Білорусі та Росії, єдине громадянство.

У грудні 1999 році було підписано договір про створення Союзної Держави.

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