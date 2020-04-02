Коронавірус у Іспанії: майже 1000 загиблих за добу, загалом – понад 10 тисяч жертв

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу перевищила 10 тисяч, протягом доби померли 950 людей – максимум від початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Станом на 2 квітня в Іспанії зареєстрували 10003 смерті від коронавірусу.

Кількість заражених зросла до 110238 – це на 8102 більше ніж напередодні. Варто зазначити, що днем раніше зростання складало 7719 випадків.

Госпіталізовані наразі 54113 людей. Понад 6 тисяч перебувають у реанімації.

Також з початку епідемії вилікувалися 26743 особи.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

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