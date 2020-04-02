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У Львові 5 хворих у важкому стані – Садовий

Четвер, 2 квітня 2020, 14:03
У Львові 5 хворих у важкому стані – Садовий

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на госпіталізації перебуває 38 осіб,  5 з них у тяжкому стані, одну людину підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у прямому ефірі радіо "Люкс ФМ", якого цитує пресслужба Львівської міської ради

Пряма мова: "Подивіться статистику, яка є по світу. Щоб ви розуміли, у нашій інфекційній лікарні зараз із 38 хворих, які там перебуваються, 5 — у дуже важкому стані. Один вже підключений до апарату ШВЛ".

Деталі: Мер Львова наголосив, що статистика смертності зростає в Україні з кожним днем, але люди дуже часто не звертають належної уваги.

Садовий додав, що зараз епідемія в Україні лише на старті, її пік очікується на Великодні свята.

Він звернув увагу, що в Україні запроваджено не такі жорсткі карантинні обмеження, як в Європі і нагадав при цьому, що за статистикою, в Італії  10% людей, які захворіли на коронавірус, померли.

За даними Львівської міської ради, станом на 08.00 2 квітня на Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала.

Нагадаємо: Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірусЛьвівСадовий
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