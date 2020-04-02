Більше 200 тисяч людей у світі одужали від коронавірусу

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Четвер, 2 квітня 2020, 14:30

Станом на 14.30 2 квітня у всьому світі зареєстровано майже 952 тисяч випадків зараження коронавірусів, понад 200 тисяч людей подолали цю хворобу.

Джерело: дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі

Деталі: Отже кількість заражених людей невблаганно наближається до мільйона - 951 901 особа. Подолали хворобу за цей час 202 342 людини. Також у всьому світі зареєстровано 48 284 летальних випадки.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус


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