Коронавірус у Франції: 570 померлих у будинках для літніх людей лише в одному регіоні

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Четвер, 2 квітня 2020, 14:37

У будинках для літніх людей регіону Гран-Ест на сході Франції від коронавірусу загинули вже 570 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У будинках для літніх людей лише одного регіону Гран-Ест від коронавірусу загинули вже 570 осіб. Такі дані наводить регіональне Агентство охорони здоров’я (l'Agence régionale de santé). Більше половини цих випадків зареєстровані у департаменті Верхній Рейн.

Це становить приблизно 1/7 від усіх зареєстрованих в країні випадків смерті від коронавірусу.

Станом на 31 березня, випадки захворювання на Covid-19 виявили у 411 з 620 будинків для літніх людей у Гран-Ест, що становить близько 66% таких закладів у регіоні.

Загалом у Франції у будинках для літніх людей перебувають близько мільйона осіб.

За даними на вечір 1 квітня, наведеними генеральним директором з питань охорони здоров’я Жеромом Саломоном, у  Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 509 людей – найбільше з початку епідемії.

Загальна кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 4032. 83% померлих – люди, старші 70 років.

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Теми: Європа Франція


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