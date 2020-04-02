Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ: 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років

Четвер, 2 квітня 2020, 15:00

За даними європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 95% загиблих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше ніж 60 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службу Deutsche Welle, про це у четвер на онлайн-конференції в Копенгагені розповів Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі. 

За його словами, понад половина смертельних випадків було зафіксовано серед людей, старших за 80 років. 

Проте Клюге підкреслив, що уявлення, нібито коронавірус впливає лише на людей похилого віку, є хибним. 

За його словами, важкі випадки захворювання спостерігалися у підлітків і молодих людей віком більше 20 років. При чому багато з них потребували інтенсивної терапії і дехто помер, додав він.

"Молоді люди не є невразливими", - підкреслив Клюге.

За його словами, останні статистичні дані показують, що в Європі померло понад 30 тисяч людей у зв’язку з вірусом, переважно в Італії, Франції та Іспанії.

У 4 із 5 померлих було принаймні ще одне хронічне захворювання, наприклад, серцево-судинне захворювання, гіпертонія або діабет.

Нагадаємо, раніше коронавірус поборов 101-річний італієць з міста Ріміні та 101-річна жінка з Нідерландів.

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: