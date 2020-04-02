ВООЗ: 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років

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Четвер, 2 квітня 2020, 15:00

За даними європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 95% загиблих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше ніж 60 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службу Deutsche Welle, про це у четвер на онлайн-конференції в Копенгагені розповів Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі. 

За його словами, понад половина смертельних випадків було зафіксовано серед людей, старших за 80 років. 

Проте Клюге підкреслив, що уявлення, нібито коронавірус впливає лише на людей похилого віку, є хибним. 

За його словами, важкі випадки захворювання спостерігалися у підлітків і молодих людей віком більше 20 років. При чому багато з них потребували інтенсивної терапії і дехто помер, додав він.

"Молоді люди не є невразливими", - підкреслив Клюге.

За його словами, останні статистичні дані показують, що в Європі померло понад 30 тисяч людей у зв’язку з вірусом, переважно в Італії, Франції та Іспанії.

У 4 із 5 померлих було принаймні ще одне хронічне захворювання, наприклад, серцево-судинне захворювання, гіпертонія або діабет.

Нагадаємо, раніше коронавірус поборов 101-річний італієць з міста Ріміні та 101-річна жінка з Нідерландів.

Теми: коронавірус


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