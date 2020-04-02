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Майже третину українців на карантині непокоять ціни, маски й антисептики

Четвер, 2 квітня 2020, 15:37
Майже третину українців на карантині непокоять ціни, маски й антисептики

Більше третини українців зараз переживають за здоров'я близьких, майже третину турбують ціни на продукти та недостатність у продажу засобів індивідуального захисту під час епідемії COVID-19.

Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології", проведене 27-30 березня по телефону

Деталі: Респондентів запитали, які проблеми і складнощі їх зараз турбують – і можна було обрати до 3 відповідей. Відповіді були такі:

- 38% переживають за здоров'я близьких;

- 29% турбує те, що сильно зросли ціни на продукти харчування;

- 27% складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції;

- у 20% виникли фінансові труднощі;

- 20% побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності;

- 12% респондентів бояться захворіти самі;

- 12% непокоїть невизначеність ситуації;

- 11% опитаних потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить;

- 10% хвилює те, що потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює;

- у 6% виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей;

- 5% респондентів зазначили, що їх відправили в неоплачувану відпустку;

- 4% непокоїть, що їм загрожує втрата роботи;

- 4% стало складно вести свою підприємницьку діяльність.

 

Серед найманих працівників 3% зазначили, що зіткнулися з невиплатою зарплати зараз; 12% запропонували піти в неоплачувану відпустку; 2% запропонували звільнитися через скорочення; 6% запропонували погодитися на зниження зарплати.

Але в 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.

 

Довідково: КМІС із 27 по 30 березня провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Проведено 1500 інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включали окуповані території. Похибка вибірки – до 3%.

Теми: карантинкоронавіруссоціологіяцінимедицина
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