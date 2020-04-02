Майже третину українців на карантині непокоять ціни, маски й антисептики

977 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 15:37

Більше третини українців зараз переживають за здоров'я близьких, майже третину турбують ціни на продукти та недостатність у продажу засобів індивідуального захисту під час епідемії COVID-19.

Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології", проведене 27-30 березня по телефону

Деталі: Респондентів запитали, які проблеми і складнощі їх зараз турбують – і можна було обрати до 3 відповідей. Відповіді були такі:

- 38% переживають за здоров'я близьких;

- 29% турбує те, що сильно зросли ціни на продукти харчування;

- 27% складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції;

- у 20% виникли фінансові труднощі;

- 20% побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності;

- 12% респондентів бояться захворіти самі;

- 12% непокоїть невизначеність ситуації;

- 11% опитаних потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить;

- 10% хвилює те, що потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює;

- у 6% виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей;

- 5% респондентів зазначили, що їх відправили в неоплачувану відпустку;

- 4% непокоїть, що їм загрожує втрата роботи;

- 4% стало складно вести свою підприємницьку діяльність.

 

Серед найманих працівників 3% зазначили, що зіткнулися з невиплатою зарплати зараз; 12% запропонували піти в неоплачувану відпустку; 2% запропонували звільнитися через скорочення; 6% запропонували погодитися на зниження зарплати.

Але в 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.

 

Довідково: КМІС із 27 по 30 березня провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Проведено 1500 інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включали окуповані території. Похибка вибірки – до 3%.

Теми: карантин коронавірус соціологія ціни медицина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС виділить до 100 млрд євро на підтримку зайнятості у країнах-членах 2 квітня 2020, 16:05
Рада Нацбанку дозволила регулятору купувати облігації внутрішньої держпозики 2 квітня 2020, 15:39
Відлига на карантині: уряд дозволив працювати ломбардам, продавати птицю та автозапчастини 2 квітня 2020, 14:49
Усі новини
Головні новини
Українці стали гірше ставитися до Зеленського і Єрмака
"Слуги народу" хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака
У першого зараженого нардепа уже 2 негативні тести на COVID-19
Кличко розповів про нові випадки коронавірусу в Києві і першу смерть
Усі новини
Лайфхаки

6 способів зробити їжу на фото стильною

поради

6 порад, які допоможуть заспокоїтись мозку та подовжать ваше життя