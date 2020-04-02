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ЄС виділить до 100 млрд євро на підтримку зайнятості у країнах-членах

Четвер, 2 квітня 2020, 16:05

Європейський Союз виділить до 100 мільярдів євро для підтримки зайнятості у країнах-членах ЄС, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Єврокомісії.

Створення Механізму підтримки неповної зайнятості SURE, дослівно – тимчасової підтримки для пом’якшення ризиків безробіття в умовах надзвичайної ситуації (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) анонсувала вчора президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Інструмент передбачає надання постраждалим країнам-членам фінансової допомоги у вигляді позик від ЄС. Його мета – захистити бізнес і працівників в умовах, коли економіка країн фактично зупинилася внаслідок карантинних обмежень.

"Ці позики допоможуть країнам-членам впоратися із різким збільшенням видатків для збереження робочих місць, зокрема – компенсувати витрати на створення чи розширення національних механізмів підтримки неповної зайнятості та подібних інструментів, впроваджених для самозайнятих осіб, у зв’язку з пандемією коронавірусу", - зазначають у повідомленні.

Обсяг коштів, які будуть доступні у рамках програми – до 100 мільярдів євро. Розмір пакету та умови позики для кожної країни встановлюватимуть, визначивши, якими є її видатки для підтримки неповної зайнятості. Він залежатиме також від гарантій, на які погодяться країни-члени.

Для фінансування позик, Єврокомісія здійснюватиме запозичення на фінансових ринках. Позики будуть підкріплюватися системою добровільних гарантій від країн-членів ЄС. "Інструмент почне працювати, щойно усі країни-члени погодяться на гарантії", - зазначають у прес-релізі.

Пропозиція ще має бути затверджена Радою ЄС.

Нагадаємо, раніше євродепутати затвердили інвестиційну ініціативу Corona Response. Вона призначена для того, щоб якомога швидше направити 37 млрд євро з доступних фондів ЄС для громадян, регіонів і країн, які найбільше постраждали від пандемії.

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Теми: ЄСкоронавірускарантин
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