З 24 апаратів ШВЛ лише 2 зможуть рятувати хворих на коронавірус - аудит лікарні в Києві

Аудит Київської міської клінічної лікарні №17 показав, що з 24 апаратів штучної вентиляції легень лише 2 зможуть застосовуватись до хворих на коронавірус.

Джерело: радник мера Києва Максим Бахматов, який посилається на незалежний експертний аудит Київського волонтерського штабу

Пряма мова: "Ми готові до епідемії. На папері. Були. До сьогодні. Перед тим як робити гучні заяви, про кількість апаратів ШВЛ має той чи інший медзаклад, треба розуміти чи він працює. Чи він просто там є. Окремо слід переконатись чи він буде працювати під час наприклад випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті,де він мусить стояти, працюють розетки".

Деталі: Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з Covid19. Загальна кількість апаратів ШВЛ у ній 24. Не робочих 8. Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись Covid19.

Залишається 6, 4 з них працюють на екстрені випадки і не можуть бути залучені для лікування Covid19. Таким чином з 24 апарати ШВЛ лишаються 2 для палат інтенсивної терапії пацієнтів з Covid19.

Апарат ШВЛ що пропонується закупити коштує 500 тис. Їх необхідно 10 штук. Це вже 5 млн.

Та сама історія з СРАР апаратами(3 млн грн) моніторами(750 тис. грн), аспіраторами(64 тис. грн), пульсоксиметрами(40 тис. грн), насосами шприцевими (270 тис. грн) та волюметричними(482 тис.) - без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо.

Далі, за словами Бахматова, існує проблема неробочої вентиляції. Відсутнє альтернативне джерело електропостачання, тобто якщо світло відключать, вся апаратура відключиться (455 тис. грн). Потребує технічного обслуговування аналізатор крові.

Пряма мова: "Є й хороші новини: в цій лікарні вже прокладають кисневу магістраль за кошти Фонду ІТ компанії Innovecs. Моє суб'єктивне враження, що ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити. Потрібно розбирати на гвинтики.

Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні номер 17. Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити в себе 62 пацієнти (50 інфекційне відділення і 12 відділення інтенсивної терапії). Сума складає 10 606 092 гривень. Давайте вирішимо проблему, а потомі вже розберемось, хто і до чого був готовий. Не всремось!"

Додатково: Свій пост у Facebook Бахматов проілстрував скріном новини від лютого 2019 року, в якій Олексій Гончарук, який на той момент обіймав посаду прем'єр-міністра, запевняв, що уряд готовий зустріти загрозу коронввірусу.