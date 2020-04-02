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СБУ зловила бойовика, який замінував шість мостів на Донбасі

Четвер, 2 квітня 2020, 17:46
СБУ зловила бойовика, який замінував шість мостів на Донбасі

У ході проведення оперативних заходів співробітники Служби безпеки України викрили учасника незаконних збройних формувань, який в 2014 році брав участь у мінуванні шести мостів на Донбасі, згодом підірваних терористами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Досудове слідство встановило, що мешканець Костянтинівки на Донеччині у 2014 році добровільно приєднався до одного з підрозділів бандформування "Призрак" та протягом літа зі зброєю в руках чинив опір українським військовослужбовцям.

Він брав участь у мінуванні чотирьох мостів у Лисичанську на Луганщині та двох мостів на Донеччині, згодом підірваних терористами.

Під час звільнення силами АТО Донбасу він повернувся до Костянтинівки до родини та працював на низькокваліфікованих роботах.

В СБУ повідомляють, що затриманий у межах відкритого кримінального провадження співпрацює зі слідством.  Він надає свідчення щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Колишній бойовик, зокрема, повідомив про облаштування бойовиками у 2014 році схрону зі зброєю. Зі схованки, яка знаходилась у полі поблизу селища Біла Гора Попаснянського району, правоохоронці вилучили автомат АК-74 калібру 5,45 мм, вивезений з тимчасово анексованого Криму, майже 200 набоїв, гранати Ф-1 та РГ-42.

 

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУДонбастероризм
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