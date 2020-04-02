Російський пропагандист RT накручує мільйонні перегляди через порносайти

Російський державний пропагандистський телеканал Russia Today накручує перегляди своїх відео на платформі Youtube і купує коментарі під ними.

Джерело: розслідування Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального

Деталі: У лютому головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян оголосила, що сітка Youtube-каналів RT досягла 10 мільярдів переглядів. Жоден новинний канал ще не досягав таких потужних результатів. Позаду залишилися всі світові конкуренти. Від CNN до Аль-Джазіри.

У той же час ФБК каже, що в реальному світі "зброю російської пропаганди номер один не дивиться практично ніхто". У Навального вважають, що Симоньян обманює і свого "шефа" президента РФ Володимира Путіна.

ФБК звертає увагу на різні відео RT у яких понад мільйон перегляду і дуже мало коментарів - десятки.

Та й ті — у великій кількості іноземними мовами, переклад яких показує, що люди просто вказують своє ім'я або пишуть: "Ось коментар, про який ви просили". Багато залишали коментарі російською, але так, ніби їх прогнали через автоматичний перекладач. Тому іноді коментарі просто не мали ніякого сенсу.

Дослівно: "RT накручують перегляди своїх відео на ютуб, купують коментарі і підробляють статистику. При цьому вони не гребують навіть накруткою відео через порно-ресурси.

Завдяки цій підробленій статистиці вони запитують все більше грошей на своє медіа. В адміністрації президента бачать ці підроблені цифри і виділяють їм космічні бюджети. Думаючи, що виділяють їх на пропаганду. А на ділі - на повітря".

Деталі: Фонд Навального закликає російських журналістів закликати Симоньян відкрити статистику свого каналу, а якщо реакції не буде - вимагати її звільнення.