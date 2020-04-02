Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський пропагандист RT накручує мільйонні перегляди через порносайти

Четвер, 2 квітня 2020, 17:58
Російський пропагандист RT накручує мільйонні перегляди через порносайти

Російський державний пропагандистський телеканал Russia Today накручує перегляди своїх відео на платформі Youtube і купує коментарі під ними.

Джерело: розслідування Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального

Деталі: У лютому головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян оголосила, що сітка Youtube-каналів RT досягла 10 мільярдів переглядів. Жоден новинний канал ще не досягав таких потужних результатів. Позаду залишилися всі світові конкуренти. Від CNN до Аль-Джазіри.

У той же час ФБК каже, що в реальному світі "зброю російської пропаганди номер один не дивиться практично ніхто". У Навального вважають, що Симоньян обманює і свого "шефа" президента РФ Володимира Путіна.

ФБК звертає увагу на різні відео RT у яких понад мільйон перегляду і дуже мало коментарів - десятки.

Та й ті — у великій кількості іноземними мовами, переклад яких показує, що люди просто вказують своє ім'я або пишуть: "Ось коментар, про який ви просили". Багато залишали коментарі російською, але так, ніби їх прогнали через автоматичний перекладач. Тому іноді коментарі просто не мали ніякого сенсу.

Дослівно: "RT накручують перегляди своїх відео на ютуб, купують коментарі і підробляють статистику. При цьому вони не гребують навіть накруткою відео через порно-ресурси.

Завдяки цій підробленій статистиці вони запитують все більше грошей на своє медіа. В адміністрації президента бачать ці підроблені цифри і виділяють їм космічні бюджети. Думаючи, що виділяють їх на пропаганду. А на ділі - на повітря".

 
 

Деталі: Фонд Навального закликає російських журналістів закликати Симоньян відкрити статистику свого каналу, а якщо реакції не буде - вимагати її звільнення.

Теми: Росіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Росія
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Втрати Росії перевищили уже 240 тисяч військових
Атака РФ на Миколаїв: постраждали 18 людей
Останні новини
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
Усі новини...
Реклама: