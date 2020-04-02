Під час карантину на Сумщині звільнили 47 медиків, прокуратура завела справу

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Четвер, 2 квітня 2020, 18:48

Прокуратура перевіряє законність звільнення під час карантину 47 медичних працівників на Сумщині.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: Сумська місцева прокуратура 1 квітня 2020 року розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про працю під час звільнення 47 медичних працівників (ч. 1 ст. 172 КК України)".

Деталі: Підставою для відкриття провадження став відеосюжет, оприлюднений на одному з телеканалів. У ньому повідомили, що у сумському пологовому будинку під час карантину звільняють з роботи медиків з порушеннями вимог чинного законодавства.

Згідно із повідомленням, під скорочення підпали пільгові категорії осіб, зокрема, матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію тощо.

Прокуратура встановлює правомірність звільнення медиків в умовах пандемії. Досудове розслідування доручено слідчим Сумського відділу поліції.

Теми: карантин медицина Сумська область прокуратура


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