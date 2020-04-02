Коронавірус: Саудівські Мекка і Медина закриваються

Мекка і Медина, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, за вказівкою влади повністю закриваються на в'їзд та виїзд з четверга до прийняття особливого рішення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Переміщення в самих містах також значно обмежена і дозволено для населення лише з 6:00 до 15:00 за дотримання низки правил.

Крім того, в межах житлових районів можна можна виходити з дому для отримання банківських послуг, в тому числі і через банкомати. Присутність дітей на вулицях заборонено. Вільне переміщення по місту дозволено лише сервісам термінової доставки товарів і харчування, а також різним міським і центральним спецслужбам.

В даний час представники саудівської влади дають зрозуміти мусульманському світу, що не варто поспішати з оформленням документів для здійснення великого паломництва (хаджу) у 2020 році, поки не ясні перспективи боротьби з коронавірусом. Сезон хаджу цього року заплановано з 28 липня по 2 серпня.

За даними міністерства охорони здоров'я Саудівської Аравії на четвер, загальне число заражених COVID-19 в королівстві за останню добу зросла на 165 осіб до 1885.

Число померлих від коронавіруса в королівстві - 21.