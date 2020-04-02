Культуристи напали на журналістів на спортмайданчику Гідропарку в Києві

На території столичного Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів, які готували репортажі, правоохоронці почали розслідування.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді", поінформований співрозмовник УП

Пряма мова Максимець: "Журналісти та оператор вже написали заяви до Дніпровського управління поліції, і планується, що сьогодні у них візьмуть пояснення. Нападників шукають за орієнтуванням".

Деталі: Попередньо правоохоронці встановили, що знімальні групи двох телеканалів (за даними УП, це "Еспресо" та "Зік") зазнали нападів, коли готували матеріал про результати інспектування столичних парків та спортивних майданчиків, зокрема, щодо дотримання киянами заборон на їх відвідування під час карантину.

Так, один з чоловіків, який перебував на спортивному майданчику в Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин, напав на першу знімальну групу та пошкодив їхню техніку.

Через деякий час на вказаний спортмайданчик приїхали журналісти з іншого телеканалу та почали зйомку аналогічного репортажу. У ході зйомки інший невідомий чоловік здійснив напад на другу знімальну групу, застосував фізичну силу відносно журналістки та пошкодив знімальну техніку.

Загалом внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор.

За фактами інцидентів розпочато два кримінальні провадження. Перше - за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Друге - за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів),

ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу.