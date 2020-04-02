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Італія: рівень смертності та нових хворих лишається стабільним кілька днів

Четвер, 2 квітня 2020, 19:50

В Італії кількість померлих в результаті коронавірусу зросла до 13 915 осіб, за останню добу померли 760 пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corierra dela Serra.

У порівнянні з вчорашнім днем дещо знизилася кількість нових хворих – 4668 за останню добу.

Від початку епідемії в Італії 115 242 людини заразились коронавірусом. Цифра включає тих, хто помер, і тих, хто вилікувався.

Всього в країні 83 049 поточних випадків зараження. З них 28 540 госпіталізованих пацієнтів із симптомами; 4053 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

На сьогодні 18 278 осіб вилікувалися. За останню добу це число зросло на 1431 осіб.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 46.065 (+1.292 за добу, +2,9%). Далі йдуть Емілія-Романья - 15.333 (+546, + 3.7%), Венето - 10.111 (+486, + 5%) і П’ємонт - 10.353 (+558, + 5.7%).

Як повідомив на початку тижня заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.

Читайте також: В центрі епідемії: як переживають коронакризу українські мігранти в Італії.

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
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