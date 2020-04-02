Вибори у США: демократи через коронавірус відклали обрання суперника Трампа

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Четвер, 2 квітня 2020, 20:15

Демократична партія США оголосила, що вона відкладе свою президентську конвенцію, де повинен бути обраний кандидат в президенти, через тривалу пандемію коронаірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Зустріч перенесли з липня на серпень. Тижневий захід має розпочатися 17 серпня в Мілуокі, штат Вісконсін.

Рішення було оголошено після того, як один з кандидатів Демократичної партії Джо Байден сказав, що важко уявити, що партійний з'їзд відбудеться в середині липня, як і було заплановано.

Старші члени Демократичної партії прогнозували, що партія отримає свого кандидата в президенти в кінці квітня. Але через пандемію коронавірусу багато штатів відклали проведення праймеріз, внутрішньопартійних виборів, на яких кандидати від демократів змагаються за партійну номінацію на президентських виборах.

У передвиборчій гонці Байден випереджає свого опонента сенатора Берні Сандерса за кількістю делегатів. На останніх праймеріз в середині березня колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства. 

Президент Дональд Трамп знову стане кандидатом від республіканців на листопадових виборах.

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Теми: США коронавірус вибори


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