Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори у США: демократи через коронавірус відклали обрання суперника Трампа

Четвер, 2 квітня 2020, 20:15

Демократична партія США оголосила, що вона відкладе свою президентську конвенцію, де повинен бути обраний кандидат в президенти, через тривалу пандемію коронаірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Зустріч перенесли з липня на серпень. Тижневий захід має розпочатися 17 серпня в Мілуокі, штат Вісконсін.

Рішення було оголошено після того, як один з кандидатів Демократичної партії Джо Байден сказав, що важко уявити, що партійний з'їзд відбудеться в середині липня, як і було заплановано.

Старші члени Демократичної партії прогнозували, що партія отримає свого кандидата в президенти в кінці квітня. Але через пандемію коронавірусу багато штатів відклали проведення праймеріз, внутрішньопартійних виборів, на яких кандидати від демократів змагаються за партійну номінацію на президентських виборах.

У передвиборчій гонці Байден випереджає свого опонента сенатора Берні Сандерса за кількістю делегатів. На останніх праймеріз в середині березня колишній віцепрезидент виграв з великим відривом у Флориді та Іллінойсі, а також переміг в Аризоні, домігшись майже вирішального лідерства. 

Президент Дональд Трамп знову стане кандидатом від республіканців на листопадових виборах.

Читайте також: Демократія на карантині: як провести вибори в умовах епідемії

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірусвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: