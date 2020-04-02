На коронавірус заразилися вже мільйон людей

4258 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 21:21

Понад мільйон людей з усього світу заразилися новим коронавірусом COVID-19, з яких понад 51 тисяча померли.

Джерело: китайський довідковий веб-сайт Worldometers

Деталі: Зафіксовано заражень наразі 1 000 207.

З них померли 51 356, а вилікувалися 210 199.

Найбільше заразилися у США – понад 235 тисяч. В Іспанії та Італії захворіли 115 тисяч і 110 тисяч відповідно.

Найбільше померлих в Італії – 13 915 людей. За останню добу - 760 нових смертей.

Вилікувалися найбільше людей у Китаї – понад 76 тисяч осіб.

 

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новини 2 квітня: секретні документи, ОП та "плівки Єрмака" 2 квітня 2020, 21:41
Бізнес не звільняється гарантовано від сплати оренди: у законі змінили формулювання 2 квітня 2020, 21:29
Європарламент позачергово збереться через коронавірус 2 квітня 2020, 20:45
Усі новини
Головні новини
Зеленський обговорив з головними "слугами" скандал з Єрмаком
НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії
У Зеленського відреагували на "записи Єрмака": Ніхто з відео посаду не отримав
Автор відео про Єрмака фігурує у кримінальній справі – Bihus.Info
Усі новини
тест

Чи витримуєте ви work-life balance працюючи з дому?

психологія

6 типів токсичних людей, яких краще не брати в своє оточення