На коронавірус заразилися вже мільйон людей
Понад мільйон людей з усього світу заразилися новим коронавірусом COVID-19, з яких понад 51 тисяча померли.
Джерело: китайський довідковий веб-сайт Worldometers
Деталі: Зафіксовано заражень наразі 1 000 207.
З них померли 51 356, а вилікувалися 210 199.
Найбільше заразилися у США – понад 235 тисяч. В Іспанії та Італії захворіли 115 тисяч і 110 тисяч відповідно.
Найбільше померлих в Італії – 13 915 людей. За останню добу - 760 нових смертей.
Вилікувалися найбільше людей у Китаї – понад 76 тисяч осіб.