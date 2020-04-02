На коронавірус заразилися вже мільйон людей

Понад мільйон людей з усього світу заразилися новим коронавірусом COVID-19, з яких понад 51 тисяча померли.

Джерело: китайський довідковий веб-сайт Worldometers

Деталі: Зафіксовано заражень наразі 1 000 207.

З них померли 51 356, а вилікувалися 210 199.

Найбільше заразилися у США – понад 235 тисяч. В Іспанії та Італії захворіли 115 тисяч і 110 тисяч відповідно.

Найбільше померлих в Італії – 13 915 людей. За останню добу - 760 нових смертей.

Вилікувалися найбільше людей у Китаї – понад 76 тисяч осіб.

Перші 100 тисяч заразилися за півтора місяця.

Майже чверть випадків зареєстровані в Сполучених Штатах, в той час як на Європу припадає близько половини.