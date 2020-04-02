Шмигаль запропонує Раді нову програму діяльності уряду
Четвер, 2 квітня 2020, 22:47
Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності, а найближчим часом її подадуть на розгляд до Верховної Ради.
Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram
Пряма мова Шмигаля: "З самого початку діяльності нашого уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов'язково продовжимо їх втілювати, попри COVID-19".
Деталі: Кабмін має на меті забезпечити:
- Матеріальний добробут українців через побудову ефективної економічної системи країни;
- Розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для усіх підприємців;
- Дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг;
- Захист територіальної цілісності та суверенітету України і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій
Українська правда