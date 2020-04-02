Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності, а найближчим часом її подадуть на розгляд до Верховної Ради.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "З самого початку діяльності нашого уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов'язково продовжимо їх втілювати, попри COVID-19".

Деталі: Кабмін має на меті забезпечити: