Добробут українців та захист території: Кабмін затвердив програму діяльності

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Четвер, 2 квітня 2020, 22:47

Кабінет Міністрів затвердив програму діяльності, а найближчим часом її подадуть на розгляд до Верховної Ради.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "З самого початку діяльності нашого уряду ми виділили системні пріоритети. Безумовно, пандемія коронавірусу внесла серйозні корективи в нашу роботу. Але ми не відмовляємося від запланованих змін і реформ та обов'язково продовжимо їх втілювати, попри COVID-19".

Деталі: Кабмін має на меті забезпечити:

  • Матеріальний добробут українців через побудову ефективної економічної системи країни;
  • Розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для усіх підприємців;
  • Дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг;
  • Захист територіальної цілісності та суверенітету України і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій
 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів Шмигаль Україна


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