Чернівецьку область закривають через коронавірус: майже повністю обмежать в'їзд та виїзд

Чернівецьку область з 3 квітня повністю закривають на карантин, аби запобігти стрімкому поширенню коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook

Деталі: На в’їзді та виїзді з території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:

у селі Звенячині, Заставнівського р-ну

у селі Атаки, Хотинського р-ну

у селі Оршівці, Кіцманського р-ну

у місті Вижниці

у місті Новодністровську

Дозволено буде в’їзд та виїзд:

вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);

транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);

транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;

транспортних засобів сільськогосподарського призначення;

транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.

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