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Чернівецьку область закривають через коронавірус: майже повністю обмежать в'їзд та виїзд

Четвер, 2 квітня 2020, 23:55
Чернівецьку область закривають через коронавірус: майже повністю обмежать в'їзд та виїзд

Чернівецьку область з 3 квітня повністю закривають на карантин, аби запобігти стрімкому поширенню коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook

Деталі: На в’їзді та виїзді з території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:

  • у селі Звенячині, Заставнівського р-ну
  • у селі Атаки, Хотинського р-ну
  • у селі Оршівці, Кіцманського р-ну
  • у місті Вижниці
  • у місті Новодністровську

Дозволено буде в’їзд та виїзд:

  • вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);
  • транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);
  • транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;
  • транспортних засобів сільськогосподарського призначення;
  • транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.

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Українська правда

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Теми: Чернівецька областькарантинкоронавірусепідемія
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