Чернівецьку область закривають через коронавірус: майже повністю обмежать в'їзд та виїзд
Чернівецьку область з 3 квітня повністю закривають на карантин, аби запобігти стрімкому поширенню коронавірусу.
Джерело: голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук у Facebook
Деталі: На в’їзді та виїзді з території Чернівецької області буде встановлено 5 карантинних КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій:
- у селі Звенячині, Заставнівського р-ну
- у селі Атаки, Хотинського р-ну
- у селі Оршівці, Кіцманського р-ну
- у місті Вижниці
- у місті Новодністровську
Дозволено буде в’їзд та виїзд:
- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію);
- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території області);
- транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність області;
- транспортних засобів сільськогосподарського призначення;
- транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в області, або які мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі