Україна зруйнувала приховані плани Росії в ООН позбутися санкцій – Кулеба

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 00:05

Україна забракувала ініційований Росією проект резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом, який у разі прийняття міг допомогти РФ позбутися міжнародних санкцій.

Джерело: повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Facebook

Пряма мова: "Щойно Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19).

Отже, процедура умовчання перервана. Російська резолюція не буде ухвалена. Ми і надалі блокуватимемо зусилля Росії зруйнувати санкційний режим".

Деталі: Міністр пояснив, що в тексті за "цією шляхетною назвою" є багато правильних речей і одна маніпуляція, що може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки - запуск процесу скасування міжнародних санкцій проти Росії.

За його словами, Україна натомість підтримає іншу резолюцію ГА ООН на цю тему, що "не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН".

Інших деталей міністр не надав.

Українська правда
Теми: ООН Росія санкції Україна Кулеба Дмитро


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