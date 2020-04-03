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Трамп зробив повторний тест на коронавірус

П'ятниця, 3 квітня 2020, 01:58
Трамп зробив повторний тест на коронавірус

Президент США Дональд Трамп повторно пройшов тест на COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Особистий лікар президент Шон Конлі повідомив, що Трамп пройшов експрес-тест, який показав результат через 15 хвилин.

Пряма мова: "Він здоровий і не має ніяких симптомів".

Нагадаємо:

  • Президента США вже перевіряли на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19

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Теми: коронавірусТрампСША
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