Трамп зробив повторний тест на коронавірус
Президент США Дональд Трамп повторно пройшов тест на COVID-19.
Джерело: Reuters
Деталі: Особистий лікар президент Шон Конлі повідомив, що Трамп пройшов експрес-тест, який показав результат через 15 хвилин.
Пряма мова: "Він здоровий і не має ніяких симптомів".
Нагадаємо:
- Президента США вже перевіряли на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19
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