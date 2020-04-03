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Коронавірус: у США близько 10 млн людей втратили роботу за останні тижні

П'ятниця, 3 квітня 2020, 02:51
Коронавірус: у США близько 10 млн людей втратили роботу за останні тижні

Близько 10 мільйонів мешканців США втратили роботу протягом двох останніх тижнів через пандемію нового коронавірусу.

Джерело: звіті міністерства праці США, передає Укрінформ

Деталі: За даними міністерства, у США протягом двох останніх тижнів утратили роботу близько 10 млн людей. Станом на 28 березня кількість заявок щодо пошуку нового місця праці становила 6 648 000.

Передісторія: 

  • У світі з 1 011 480 випадків захворювання новим коронавірусом 52 826 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 2 березня в Україні підтверджено 897 випадків COVID-19.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
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