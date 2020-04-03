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У першому китайському місті заборонили їсти котів та собак

П'ятниця, 3 квітня 2020, 04:28
У першому китайському місті заборонили їсти котів та собак

Шеньчжень стане першим китайським містом, де офіційно заборонять продаж та споживання собачого та котячого м'яса.

Джерело: CNN

Деталі: Згідно з новими правилами, які вступлять в силу 1 травня, забороняється їсти тварин, вирощених в якості домашніх улюбленців.

Постанова міської влади також забороняє споживання диких тварин, що охороняються законом. Заборонили вживати в їжу і наземних диких тварин, спійманих в дикій природі або вирощених у неволі.

До числа тварин, яких можна вживати в їжу, відносяться свиня, велика рогата худоба, вівця, осел, кролик, курка, качка, гусак, голуб, перепел, а також водні тварини, вживання яких не заборонено іншими законами.

Дослівно: "У разі порушення правил передбачено штраф в 30 разів більший від вартості дикої тварини, якщо вартість тварини перевищує 10 000 юанів (1400 доларів - ред)"

Довідка: За підрахунками організації Humane Society International, в Азії з метою споживання м'яса щороку вбивають 30 мільйонів собак, зокрема в Китаї - близько 10 мільйонів. Також у Китаї щороку споживають близько чотирьох мільйони котів.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Китай
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