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Росія: в Чечні ввели комендантську годину, губернатори йдуть із посад

П'ятниця, 3 квітня 2020, 08:43
Росія: в Чечні ввели комендантську годину, губернатори йдуть із посад

Влада Чечні заборонили жителям республіки залишати будинки з 20:00 до 8:00 через епідемію COVID-19, починаючи з 3 квітня.

Джерело: голова республіки Рамзан Кадиров у Twitter

Пряма мова Кадирова: "Ми рухаємося до розриву ланцюжка передачі коронавірусу. З 5 квітня закриваємо республіку для в'їзду транспорту і громадян.

Із 3 квітня вводимо повну заборону на пересування транспорту і пішоходів у містах і селах з 20:00 до 8:00.

Для перемоги над COVID-19 потрібні жорсткі заходи".

Деталі: Напередодні Кадиров повідомив, що з 5 квітня Чечня закриває адміністративний кордон для усіх видів транспорту. Виняток – лише для екстрених служб і доставки продовольства й медикаментів. Він запропонував усім, хто планує приїхати до Чечні, зробити це до кінця тижня.

Інші подробиці: 2 квітня в Російській Федерації пішли у відставку губернатор Архангельської області Ігор Орлов і голова Комі Сергій Гаплик. Також губернатор Камчатського краю Володимир Ілюхін оголосив, що подав президенту РФ заяву про відставку за власним бажанням.

На думку голови крайових законодавчих зборів Валерія Раєнка, відставка Ілюхіна не пов'язана з пандемією коронавірусу, адже "обстановка – одна з найспокійніших у країні", передає Meduza.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧечнякоронавірус
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