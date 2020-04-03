Кулеба розказав, що із "чорними скриньками" збитого Іраном літака МАУ

Іран продовжує утримувати бортові самописці збитого в січні літака МАУ і Україна веде переговори, щоб їх отримати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на онлайн-брифінгу в п’ятницю розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз Україна працює з Іраном щодо катастрофи МАУ на двох напрямках: дипломатично-юридичному і авіаційно-технічному.

"В сухому залишку: скриньки в Ірані, ми їх поки що не отримали", - сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що окрім перемовин з Іраном Україна проводить консультації з міжнародними партнерами, насамперед Канадою.

"Наша мета номер один - отримати скриньки. Мета номер два: чітко виписати і погодити з Іраном механізм несення юридичної відповідальності за цю трагедію. Кроком номер три буде реалізація цих досягнутих домовленостей", - резюмував Кулеба.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, збили незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

В середині березня Іран заявив, що погодився передати Україні бортові самописці збитого літака МАУ з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.