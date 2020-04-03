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У США від коронавірусу протягом доби померли майже 1200 людей

П'ятниця, 3 квітня 2020, 10:55

У США станом на вечір четверга від коронавірусу померли майже 6 тисяч людей – лише протягом останньої доби зареєстрували 1169 смертей.

Такими є дані Університету Джона Хопкінса, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останньої доби був зафіксований найбільший приріст смертельних випадків у США від початку епідемії.

Це також найбільша кількість померлих протягом доби, ніж була досі зафіксована у будь-якій країні світу. Досі найбільше жертв протягом доби було в Італії 27 березня – 969.

У період з середи по четвер в США також було зареєстровано понад 30 000 нових випадків захворювання на COVID-19, в результаті чого загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні перевищила 243 000.

Сполучені Штати на сьогоднішній день є країною з найвищим числом підтверджених випадків захворювання – на них припадає чверть заражень у світі.

Епіцентр американської епідемії знаходиться в Нью-Йорку. Тільки в місті зареєстровано понад 1500 випадків смерті і майже 50 000 позитивних випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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