МЗС: 8.5 тисяч українців за кордоном наполягають на якнайшвидшому поверненні додому

8.5 тисяч громадян України, якф знаходяться на кордоном, звернулися в українські дипломатичні установи з проханням якомога швидше евакуювати їх в Україну в зв'язку з пандемією Covid-19.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, которго цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На даний момент у програмі "Захист" - мова буде йти про кількість громадян, які звернулися за допомогою до іноземних дипломатичних установ України - беруть участь 13 тис. 787 громадян України... З цих 13 тис. 787 громадян 8 тис. 538 наполягають на поверненні в Україну якомога швидше".

Деталі: Крім того, за даними МЗС, у 140 українців, які тимчасово "застрягли" за кордоном, є проблеми з житлом. Дипломати намагаються їм максимально допомагати. Є випадки, коли завдяки співпраці з місцевим бізнесом або церквою виходить вирішувати питання проживання.

Кулеба навів приклад, коли в Іспанії завдяки взаємодії з церквою вдалося розмістити групу українців на території монастиря.

За словами міністра, також з громадянами України за кордоном проводять роз'яснювальну роботу про те, що після повернення в Україну вони повинні будуть пройти обсервацію.

Чому це важливо: На початку березня президент України Володимир Зеленський попросив українців повернутись додому. 13 березня було оголошено, що Україна закриє авіасполучення. Однак навіть після цього українці не припинили виїжджати за кордон. 28 березня українська влада закрила кордони через загрозу поширення клоронавірусної інфекції. Уряд також ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.