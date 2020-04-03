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ЄС розглядає продовження терміну закриття кордонів через коронавірус

П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:44

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що між державами-членами Європейського союзу ведуться переговори про те, чи слід продовжувати закриття кордонів після Великодня для боротьби коронавірусною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми консультуємося з державами-членами про те, як діяти після Великодня", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, рішення про припинення "необов'язкових" поїздок до ЄС громадян третіх країн було правильно сприйняте всіма державами-членами.

"Їздити без поважних причин до Європи в такій ситуації - не найкраща ідея. Також цей захід був спрямований на те, щоб люди з третіх країн не приїжджали лікуватися в ЄС, в той час як система охорони здоров'я працює на межі можливостей", - пояснила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 18 березня лідери ЄС на саміті, який проходив у режимі відеоконференції, погодилися на закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Теми: ЄСкарантин
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