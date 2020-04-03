У двір приватного будинку на Львівщині прилетів снаряд, йде слідство

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:53

У Львівській області поблизу військового полігону на територію приватного будинку впав снаряд: боєприпас вилучили, проводиться слідство.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "2 квітня, близько 17.15, поблизу території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (с. Старичі, Львівська область), на територію подвір’я приватного будинку у с. Верещиця Яворівського району Львівської області впав снаряд, що не розірвався".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок інциденту постраждалих немає, матеріальної шкоди не завдано, постраждалих осіб не має.

На місце події прибула група розмінування військової частини, яка вилучила елементи боєприпасу й забрала їх у безпечне місце.

До з’ясування всіх причин та обставин події на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки міністр оборони заборонив стрільби даними типами боєприпасів.

За повідомленням ВСП у ЗС України, унаслідок інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення. Слідство триває.

Теми: Львівщина


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