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Коронавірус: Іспанія наздогнала Італію за кількістю заражень, 932 людей померли за добу

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:16
Коронавірус: Іспанія наздогнала Італію за кількістю заражень, 932 людей померли за добу

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7,5 тисяч випадків більше, ніж учора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Таким чином за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом - хоча італійська статистика останнього дня ще не оновлена. Втім, зважаючи на те, що темпи зростання діагностованих хворих у Іспанії суттєво вищі за італійські, найімовірніше, іспанська статистика згодом збільшить відрив. 

Кількість смертей в Іспанії тим часом зросла до майже 11 тисяч – лише протягом останньої доби померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів росту кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.

Наразі в Іспанії понад 56 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби.

6416 пацієнтів перебувають у реанімації.

З початку епідемії видужали і виписані з лікарень більше 30 тисяч людей.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

Читайте також: Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІспаніяІталія
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