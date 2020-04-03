Коронавірус: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень, 932 людей померли за добу

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:16

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7,5 тисяч випадків більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Таким чином за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.

Кількість смертей в Іспанії зросла до майже 11 тисяч – лише протягом останньої доби померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів росту кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.

6416 пацієнтів перебувають у реанімації.

З початку епідемії видужали і виписані з лікарень більше 30 тисяч людей.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

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Теми: коронавірус Іспанія Італія


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