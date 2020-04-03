Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7,5 тисяч випадків більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Таким чином за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.

Кількість смертей в Іспанії зросла до майже 11 тисяч – лише протягом останньої доби померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів росту кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.

6416 пацієнтів перебувають у реанімації.

З початку епідемії видужали і виписані з лікарень більше 30 тисяч людей.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу.

Читайте також: Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу